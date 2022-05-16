Российские активы Renault стали собственностью государства

В Минпромторге сообщили о переходе российских активов группы Renault в государственную собственность. Доля в «АвтоВАЗе» перейдет подведомственному Минпромторгу Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), завод «Рено Россия» — властям Москвы, передает РИА Новости.

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«АвтоВАЗ» будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault в России. Концерн будет продолжать выпускать всю линейку автомобилей Lada на своих заводах, указали в министерстве.

Renault принадлежало 67,61% в Alliance Rostec Auto (совместное предприятие с «Ростехом», созданное для управления АвтоВАЗом). Сейчас 67,69% акций автоконцерна переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ». «Ростех» сохранит оставшиеся акции АвтоВАЗа. Правительство Москвы будет владеть 100% акций ЗАО «Рено Россия».