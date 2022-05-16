«Яндекс» прокомментировал слухи о переезде в Израиль

"Офис "Яндекса" в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango, беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов. Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом", - сообщили в "Яндексе".