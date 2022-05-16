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2 часа назад

"Яндекс" опроверг слухи о планах по переезду в Израиль

Российская Газетаиещё 17

Перенос штаб-квартиры Яндекса из Москвы или релокация команд из России не планируется, сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

«Яндекс» прокомментировал слухи о переезде в Израиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Офис "Яндекса" в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango, беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов. Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом", - сообщили в "Яндексе".

Ранее появились сообщения о том, что основатель и генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож обратился к главе правительства Израиля Нафтали Беннету с просьбой содействовать переводу компании.

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