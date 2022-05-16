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1 час назад

"М.Видео-Эльдорадо" начнет продавать товары на "Яндекс.Маркете" из-за дефицита техники

Газета.Ru

Магазин электроники «М.Видео-Эльдорадо» будет размещать все свои товары на площадке «Яндекс.Маркет», об этом сообщает издание «Ведомости». Отмечается, что такое решение компании приняли из-за дефицита техники в России — сотрудничество поможет развивать продажи электроники в стране.

Товары «М.Видео-Эльдорадо» появятся на «Яндекс.Маркете»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На текущий момент пользователи интернет-магазина могут приобрести товары из сети магазинов «Эльдорадо», «М.Видео» на площадку добавят до конца 2022 года. Покупка возможно как в кредит и рассрочку, так и единоразовым платежом.

Компания планирует использовать все модели продаж, которые предлагает «Яндекс. Маркет» — в том числе речь продажи через маркетплейс со своих складов, торговлю со складов «Яндекса» и использование курьерских служб сервиса для доставки.

У «М.Видео-Эльдорадо» уже была своя витрина на «Яндекс. Маркете», однако в 2018 году компания покинула интернет-магазин. В 2020 году российский ритейлер также был представлен на Ozon, но в феврале 2021-го закрыл продажи.

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