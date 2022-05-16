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51 минуту назад

McDonald's принял окончательное решение об уходе из России

Лера Букина

McDonald's объявил об уходе с российского рынка. Компания начала продажу российского бизнеса, сообщает РИА Новости.

McDonald's принял окончательное решение об уходе из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса", - говорится в сообщении.

The New York Times передает слова исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински, который написал в сообщении франшизам, что «это сложный вопрос, имеющий серьезные последствия».

Он подчеркнул, что компания больше не может игнорировать кризис, обострившийся из-за спецоперации на Украине.

«Невозможно представить, чтобы «Золотые арки» олицетворяли те же надежды и обещания, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад», — подчеркнул Кемпчински.

Отмечается, что McDonald's собирается продать свой бизнес местному покупателю, это «деархивирует» рестораны. Так, будет запрещено использовать имя, логотип или брендинг компании.

McDonald's сообщил, что приостановит работу в России 14 марта. Решение в сети приняли из-за возникших «операционных, технических и логистических сложностей», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

Ранее сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России. Согласно подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ретейл пришлось 160 компаний. Среди них — Nike, Adidas, Zara, Ikea, Lego, Apple, Samsung, LG.

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