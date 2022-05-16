McDonald's принял окончательное решение об уходе из России

McDonald's объявил об уходе с российского рынка. Компания начала продажу российского бизнеса, сообщает РИА Новости.

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«После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка и инициировала процесс продажи своего российского бизнеса", - говорится в сообщении.

The New York Times передает слова исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински, который написал в сообщении франшизам, что «это сложный вопрос, имеющий серьезные последствия».

Он подчеркнул, что компания больше не может игнорировать кризис, обострившийся из-за спецоперации на Украине.

«Невозможно представить, чтобы «Золотые арки» олицетворяли те же надежды и обещания, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад», — подчеркнул Кемпчински.

Отмечается, что McDonald's собирается продать свой бизнес местному покупателю, это «деархивирует» рестораны. Так, будет запрещено использовать имя, логотип или брендинг компании.

McDonald's сообщил, что приостановит работу в России 14 марта. Решение в сети приняли из-за возникших «операционных, технических и логистических сложностей», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».