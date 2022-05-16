Продажу российского бизнеса Paulig попросили отменить

«Принимая во внимание недействительность сделки по продаже компанией Paulig своего бизнеса в России, просим вас принять соответствующие меры, направленные на восстановление законных интересов государства и граждан, включая меры по отмене решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об ООО «Паулиг Рус» (ООО «Филфудс»)», — сообщается в документе.

Также общественник отметил, что компания Paulig в марте сначала заявила о приостановке деятельности в России, а в мае объявила о продаже своего бизнеса в России топ-менеджеру Milagro. В сделку вошел кофеобжарочный завод в Тверской области, права на бренды и секреты производства Paulig не продал.