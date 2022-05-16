Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
50 минут назад

Продажу российского бизнеса Paulig попросили отменить

иещё 1

Сделку о продаже российского бизнеса финского производителя кофе Paulig топ-менеджеру фирмы-конкурента Milagro, гражданину Индии Викасу Сои попросили отменить. Соответствующее обращение Генпрокуратуре, Минфину, ФАС и ФНС направил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, пишут «Известия».

Продажу российского бизнеса Paulig попросили отменить
Фото: ТАССТАСС

«Принимая во внимание недействительность сделки по продаже компанией Paulig своего бизнеса в России, просим вас принять соответствующие меры, направленные на восстановление законных интересов государства и граждан, включая меры по отмене решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об ООО «Паулиг Рус» (ООО «Филфудс»)», — сообщается в документе.

Также общественник отметил, что компания Paulig в марте сначала заявила о приостановке деятельности в России, а в мае объявила о продаже своего бизнеса в России топ-менеджеру Milagro. В сделку вошел кофеобжарочный завод в Тверской области, права на бренды и секреты производства Paulig не продал.

В документе указывается, что Викас Сои является управляющим директором Milagro, которая является прямым конкурентом Paulig. Поэтому, говорится в обращении, сделка приведет к ограничению конкуренции на потребительском рынке кофе в России, росту цен и повышению рисков картельного сговора.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители