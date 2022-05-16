«Черкизово» купила у Atria бизнес быстрого питания

Группа «Черкизово» прибрела у финской компании Atria российский бизнес быстрого питания, работающий в формате shop in shop. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.

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«В сделку вошли контракты на поставку продукции в 4,4 тысячи точек быстрого питания в России и в странах СНГ, а также оборудование и рецептуры», - пояснили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы на сделку уже получено.

Российская дочерняя компания ООО «Сибилла Рус», приобретенная группой «Черкизово», специализируется на продаже готовых решений для производства и реализации продукции быстрого питания, в том числе хот-догов, бургеров и тортильи. Точки продажи их расположены преимущественно на АЗС и в местах проведения досуга (парки, стадионы).