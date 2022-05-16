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48 минут назад

«Черкизово» купила у Atria бизнес быстрого питания

Алиса Селезнёва

Группа «Черкизово» прибрела у финской компании Atria российский бизнес быстрого питания, работающий в формате shop in shop. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.

«Черкизово» купила у Atria бизнес быстрого питания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В сделку вошли контракты на поставку продукции в 4,4 тысячи точек быстрого питания в России и в странах СНГ, а также оборудование и рецептуры», - пояснили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы на сделку уже получено.

Российская дочерняя компания ООО «Сибилла Рус», приобретенная группой «Черкизово», специализируется на продаже готовых решений для производства и реализации продукции быстрого питания, в том числе хот-догов, бургеров и тортильи. Точки продажи их расположены преимущественно на АЗС и в местах проведения досуга (парки, стадионы).

Ранее финский производитель продуктов питания Raisio, владеющий брендом Nordic, продал свой бизнес в РФ российской компании Copacker Agro Ltd. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что финский государственный железнодорожный оператор VR Group продает свои российские активы. Кроме того, расторгаются контракты на перевозку.

Компании,ФАС России,Черкизово,
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