«Черкизово» купила у Atria бизнес быстрого питания

Группа «Черкизово» прибрела у финской компании Atria российский бизнес быстрого питания, работающий в формате shop in shop. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.
«В сделку вошли контракты на поставку продукции в 4,4 тысячи точек быстрого питания в России и в странах СНГ, а также оборудование и рецептуры», - пояснили в компании.
В пресс-службе подчеркнули, что предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы на сделку уже получено.
Российская дочерняя компания ООО «Сибилла Рус», приобретенная группой «Черкизово», специализируется на продаже готовых решений для производства и реализации продукции быстрого питания, в том числе хот-догов, бургеров и тортильи. Точки продажи их расположены преимущественно на АЗС и в местах проведения досуга (парки, стадионы).
Ранее финский производитель продуктов питания Raisio, владеющий брендом Nordic, продал свой бизнес в РФ российской компании Copacker Agro Ltd. Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Ранее сообщалось, что финский государственный железнодорожный оператор VR Group продает свои российские активы. Кроме того, расторгаются контракты на перевозку.