Финская Stora Enso продаст заводы в России

Финская компания Stora Enso приняла решение продать свои предприятия по производству упаковки в России. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе производителя.

Это касается трех заводов в Луховицах, Арзамасе и Балабаново, которые покупает местное руководство. На предприятиях числится 620 работников, общая мощность составляет 395 млн кв. м гофроупаковки в год.

Ранее Stora Enso ранее сообщила, что все производство и продажи в России будут остановлены. Согласно данным компании, продажа не отразится на квартальном результате. За первые три месяца было произведено списание в размере 35 млн евро в связи с ухудшением перспектив бизнеса в России. Другие убытки, связанные с продажей, составят около €55 млн.