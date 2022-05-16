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1 час назад

Финская Stora Enso продаст заводы по производству упаковки в России

Лера Букина

Финская компания Stora Enso приняла решение продать свои предприятия по производству упаковки в России. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе производителя.

Финская Stora Enso продаст заводы в России
Фото: ReutersReuters

Это касается трех заводов в Луховицах, Арзамасе и Балабаново, которые покупает местное руководство. На предприятиях числится 620 работников, общая мощность составляет 395 млн кв. м гофроупаковки в год.

Ранее Stora Enso ранее сообщила, что все производство и продажи в России будут остановлены. Согласно данным компании, продажа не отразится на квартальном результате. За первые три месяца было произведено списание в размере 35 млн евро в связи с ухудшением перспектив бизнеса в России. Другие убытки, связанные с продажей, составят около €55 млн.

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