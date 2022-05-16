Российские активы Renault перешли в государственную собственность за символическую сумму в два рубля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, за долю в «АвтоВАЗ» и за московский завод было заплачено по рублю.

У Renault будет опцион на обратный выкуп в течение шести лет. Как указали в компании, шаг компании по передаче активов был трудным. Там же не стали давать каких-либо комментариев на эту тему.

«Мы сделали ответственный выбор, затронувший 45 тысяч наших работников в России, одновременно сохранив показатели группы и возможность вернуться в страну в будущем, в ином контексте», — подчеркнул генеральный директор Renault Лука де Мео.