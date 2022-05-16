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1 час назад

СМИ: Российские активы Renault перешли государству за два рубля

Лера Букина

Российские активы Renault перешли в государственную собственность за символическую сумму в два рубля. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, за долю в «АвтоВАЗ» и за московский завод было заплачено по рублю.

У Renault будет опцион на обратный выкуп в течение шести лет. Как указали в компании, шаг компании по передаче активов был трудным. Там же не стали давать каких-либо комментариев на эту тему.

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«Мы сделали ответственный выбор, затронувший 45 тысяч наших работников в России, одновременно сохранив показатели группы и возможность вернуться в страну в будущем, в ином контексте», — подчеркнул генеральный директор Renault Лука де Мео.

Ранее в понедельник, 16 мая, сообщалось, что активы группы Renault в России перешли в государственную собственность. Долю в «АвтоВАЗе» (67,6%) передали предприятию НАМИ (подведомственно Минпромторгу), а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы. Отмечается, что на заводе хотят возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». В дальнейшем предприятие планирует выпускать электромобили.

Компании,Видео,Минпромторг,Правительство Москвы,Автоваз,
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