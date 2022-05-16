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36 минут назад

Агрегатор такси Gett уходит из России

Вероника Полынина

Израильский сервис такси Gett разослал таксопаркам уведомление о прекращении работы на территории России с 31 мая, сообщил The Bell.

Агрегатор такси Gett уходит из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что 31 мая станет последним днем работы мобильного приложения для водителей, компания прекратит техническую поддержку, доработку и обеспечение функционирования программного обеспечения, которое используется для приема и обработки заказов.

В середине марта Gett объявлял о грядущей реорганизации российского офиса. В компании объясняли, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией из России ушли многие корпоративные клиенты Gett.

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Сервис Gett работает в Израиле, России, Великобритании и США. Компания не предоставляет услуги такси непосредственно. Она лишь позволяет лицензированным таксопаркам получать заказы от пользователей мобильного приложения. Российский рынок обеспечивал около 14% выручки Gett.

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