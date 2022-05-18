Простой на «Автовазе» продлили

Простой из-за отсутствия комплектующих изделий вводится на "Автовазе" с 23 по 27 мая. Об этом сообщается в среду в группе профсоюзной организации предприятия в соцсети "ВКонтакте".

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"В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "Автовазу" "О простое с 23 по 27 мая 2022 года". Простой в период с 23 по 27 мая с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, не задействованных в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности "Автоваза", изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами", - говорится в сообщении.

Предприятие находится в простое на этой неделе по той же причине. Ранее простой вводили в период с 11 по 13 мая. До этого "Автоваз" возобновлял производство автомобилей в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля. С 6 июня произойдет переход предприятия на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с кризисом с поставками электронных компонентов.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал ТАСС, что договоренности о поставках комплектующих для "Автоваза" с компаниями из Азии достигнуты, но существует проблема с логистикой из-за объявленного в Китае локдауна, что не позволяет доставить продукцию вовремя. Теперь сроки поставки комплектующих будут зависеть от эпидемической ситуации в регионах Китая.