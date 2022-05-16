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1 час назад

Российский банк из топ-200 признан банкротом

Елена Прошина

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Тэмбр-банк, входивший в 200 крупнейших российских банков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский банк из топ-200 признан банкротом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тэмбр-банк был признан банкротом по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство. Отчет АСВ в качестве конкурсного управляющего о процедуре банкротства назначен на 15 мая 2023 года.

В ноябре 2020 года Арбитражный суд Москвы ликвидировал Тэмбр-банк и назначил АСВ его ликвидатором после того, как ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. ЦБ объяснил свое решение тем, что Тэмбр-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты регулятора, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

В решении суда Арбитражного суда от 2020 года говорилось, что на момент ликвидации признаки несостоятельности у банка отсутствовали, на его счетах находилось порядка 520 млн рублей. После вынесения решения о ликвидации к кредитной организации стали поступать заявления об установлении размера требований.

В АСВ ранее сообщали, что выделят на выплаты кредиторам 4,2 млрд рублей. За выплатой страхового возмещения, как ожидается, могут обратиться до 6,2 тысячи вкладчиков.

В 2020 году Тэмбр-банк занимал 186 место в России по величине активов.

Компании,Банк России,Агентство по страхованию вкладов,
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