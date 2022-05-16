Италия согласилась выполнить требование России по оплате газа

Итальянская нефтегазовая компания Eni готова выполнить требование России и перевести расчеты за газ в рубли, сообщил Bloomberg.

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Источники агентства сообщают, что в среду, 18 мая, Eni откроет счета в рублях и евро в «Газпромбанке», чтобы успеть вовремя сделать платеж в этом месяце и избежать рисков для поставок.

Официально планы о намерении открыть рублевый счет компания не подтвердила, заявив, что не комментирует слухи.

О том, что Eni планирует открыть рублевый счет в «Газпромбанке», Bloomberg писал еще в конце апреля. Тогда агентство сообщало, что компания согласовывает свои действия с итальянскими и европейскими властями.

Официальные лица Евросоюза ранее заявляли, что открытие счетов в рублях нарушает санкции, однако затем власти решили смягчить требования к осуществлению расчетов за газ. Как ожидается, на этой неделе будут опубликованы рекомендации для компаний, которые помогут им продолжать закупки топлива в РФ.

Компания официально не подтвердила планы о намерении открыть рублевый счет, заявив, что не комментирует слухи.