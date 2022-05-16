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47 минут назад

Кабмин отказался выделять кинотеатрам субсидию в 6,5 млрд рублей

Говорит Москваиещё 1

Об этом заявил член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Comscore Роман Исаев.

Кабмин отказался спасать кинотеатры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства, и просили о ней неоднократно, помощь эту государство решило кинотеатрам не выделять», — сообщил Исаев «Интерфаксу».

По его мнению, это решение может привести к тому, что кинотеатры «начнут массово закрываться с 20-х чисел мая и на протяжении лета».

«К концу лета мы можем увидеть, как закрылось большинство кинозалов», — добавил член Ассоциации владельцев кинотеатров.

Более половины кинотеатров в России могут закрыться

При этом он подчеркнул, что властям будут направлены новые обращения и предложения для поддержки отрасли.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», на запрос о выделении 6,5 млрд рублей в рамках субсидии кинотеатрам в этом году министерство финансов запросило дополнительное обоснование с указанием источников предлагаемых решений.

Компании,Роман Исаев,
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