Кабмин отказался спасать кинотеатры

Об этом заявил член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Comscore Роман Исаев.
«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства, и просили о ней неоднократно, помощь эту государство решило кинотеатрам не выделять», — сообщил Исаев «Интерфаксу».
По его мнению, это решение может привести к тому, что кинотеатры «начнут массово закрываться с 20-х чисел мая и на протяжении лета».
«К концу лета мы можем увидеть, как закрылось большинство кинозалов», — добавил член Ассоциации владельцев кинотеатров.
При этом он подчеркнул, что властям будут направлены новые обращения и предложения для поддержки отрасли.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», на запрос о выделении 6,5 млрд рублей в рамках субсидии кинотеатрам в этом году министерство финансов запросило дополнительное обоснование с указанием источников предлагаемых решений.