Кабмин отказался спасать кинотеатры

Об этом заявил член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Comscore Роман Исаев.

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«То, что мы ждали очень как необходимую и жизненно требуемую помощь в адрес кинотеатров со стороны государства, и просили о ней неоднократно, помощь эту государство решило кинотеатрам не выделять», — сообщил Исаев «Интерфаксу».

По его мнению, это решение может привести к тому, что кинотеатры «начнут массово закрываться с 20-х чисел мая и на протяжении лета».

«К концу лета мы можем увидеть, как закрылось большинство кинозалов», — добавил член Ассоциации владельцев кинотеатров.

При этом он подчеркнул, что властям будут направлены новые обращения и предложения для поддержки отрасли.