«Авито» и поисковый отряд «ЛизаАлерт» договорились о сотрудничестве

Компания «Авито» и поисковый отряд «ЛизаАлерт» подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщили в рамках пресс-конференции, посвященной заключению партнерства.

Сотрудничество предполагает объединение усилий организаций при поиске пропавших людей. В «Авито» выделяют три основных направления взаимодействия: проведение совместных образовательных проектов в сфере онлайн- и офлайн-безопасности, обеспечение волонтеров жильем во время поисков за счет компании и из базы «Авито недвижимости» и запуск механики передачи и покупки вещей в помощь отряду через «Авито».

Генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый отметил, что миссия компании — помогать людям.

«Когда мы искали партнера для реализации этой миссии, то поняли, что никто лучше «ЛизаАлерт» не подходит», — сказал он.

Правдивый добавил, что партнеры планируют расширение спектра сотрудничества. В том числе поиск сотрудников и волонтеров с использованием «Авито работы» и привлечение профильных специалистов для помощи отрядам через «Авито услуги». Кроме того, с использованием сервиса «Авито авто» можно обеспечивать волонтеров транспортом для передвижения.

Основатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что отряду в этом году исполняется уже 12 лет.

«В летний сезон мы получаем 300-400 заявок, которые нужно отработать. Отработать — это значит выехать на место и заняться поисками. Наши волонтеры, оказавшиеся в другом регионе, могут рассчитывать на помощь «Авито», в частности в поиске квартир», — подчеркнул он.