Маск может продать акции SpaceX ради Twitter

Американский предприниматель Илон Маск может продать акции компании SpaceX для финансирования сделки по покупке Twitter, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.

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По данным источников, компания начнёт продажу акций 17 мая по цене $70 за штуку.

Отмечается, что, согласно федеральным документам, на август 2021 года Маску принадлежало 44% акций SpaceX.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.