Раскрыты потери японских банков из-за антироссийских санкций

По итогам 2021 финансового года, который завершился 31 марта, крупнейшие в Японии банковские группы Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho потеряли более 350 млрд иен (около $2,71 млрд по текущему курсу). Об этом сообщил телеканал NHK. По его данным, самые большие потери зафиксированы у Mitsubishi UFJ — 140 млрд иен ($1,08 млрд). Убытки Sumitomo Mitsui оцениваются в 100 млрд иен ($773,7 млн).

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Sumitomo Mitsui Financial Group связывает убытки с неплатежами по кредитам. Также компания испытывает сложности с возвратом самолётов, арендованных в России. По словам гендиректора группы Охта Джуна, в худшем случае Россия может завладеть активами местной дочерней компании.

«Так что на данный момент перспективы очень неясны», — отметил он.

Потери Mizuho достигли 116,1 млрд иен ($898,3 млн).

10 мая Япония расширила список россиян, попавших под санкции. В новую версию попали премьер-министр Михаил Мишустин, жена и дочь российского миллиардера Геннадия Тимченко, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и предприниматель Глеб Франк. Также ограничения ввели против 71 российской компании.

С 12 мая Япония заморозила активы ряда крупных российских банков, а также ввела эмбарго на новые инвестиции в РФ.