Российские рестораторы считают, что ценовая политика у бренда, который придет на смену McDonald's в России, не изменится. Об этом сообщили РИА Новости представители отрасли, передает «Прайм».

«Мы не ожидаем изменений в ценовой политике и предполагаем, что для конкурентов единого с McDonald's сегмента ситуация кардинально не изменится. Радикальных изменений в меню сети мы также не ждем, так как команда, по сообщениям, остается прежней», — подчеркнул совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас.

По мнению директора по развитию компании-владельца бренда «Якитория» Александра Муратова , новая сеть не станет сразу успешной. Так, ей придется «зарабатывать репутацию, вкладываться в рекламу», а также «жестко соблюдать стандарты и сохранять низкую ценовую политику, как у McDonald's», указал Левитас.

«Стоит отметить, что российская food-индустрия развита достаточно хорошо, поэтому нехватки качественных ресторанных проектов в любом случае ожидать не стоит. Самыми востребованными концепциями, скорее всего, останутся классические бургерные. Также на замену ушедшим с рынка сетям могут прийти заведения национальной кухни», — подытожил Муратов.

В понедельник, 16 мая, сеть McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в стране. Компания проработала в РФ более чем 30 лет. Она намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's. Компания также сохранит право на свои товарные знаки в России. В марте сеть сообщала о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.