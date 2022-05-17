В Финляндии выпустили пиво в честь вступления в НАТО

Пивоварня Olaf Brewing из финского города Савонлинна выпустила напиток с названием «НАТО-пиво» (Otan olutta), приуроченное к историческому событию – возможному вступлению страны в НАТО. Об этом пишет ФАН.
Оформление тары напоминает атрибутику Североатлантического альянса. Банки окрашены в синий цвет, на них изображен улыбающийся рыцарь в доспехах с эмблемой НАТО, а в руках он держит кружку с пивом.
С финского дословно название переводится как «Возьму пива». Однако слово Otan можно рассматривать и в качестве анаграммы на аббревиатуру NATO. Кроме того, на французском языке НАТО звучит как OTAN.
По словам исполнительного директора пивоварни Петтери Вянттина, пиво уже вызвало ажиотаж в стране, его активно закупают магазины, бары, рестораны. В дальнейшем пивовары планируют отправить партию продукции в парламент, а также в будущем обеспечивать Штаб оборонных сил НАТО в стране.
Ранее в парламенте Финляндии 14 часов проходили дебаты по возможному вступлению страны в НАТО. За это время было произнесено 212 речей. Вопрос был передан в Комитет по иностранным делам, который подготовит ответ на инициативу правительства. После этого будет новое обсуждение в парламенте, затем правительство вынесет официальное предложение, требующее одобрения президента.