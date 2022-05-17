В рыбной отрасли возник дефицит сырья для консервных банок

В рыбной отрасли России наблюдается нехватка сырья для производства консервных банок. Речь идет о белой жести, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания представителей отрасли с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.

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На этом фоне производители столкнулись с затратами на выпуск тары. Поставки жести и банок из-за рубежа в Россию снизились в связи с нарушением логистических цепочек из-за введенных против страны санкций. Сейчас сырье по большей части направляет Китай. Раньше РФ импортировала метал и тары из нескольких государств, в частности, Японии, Европы, Китая. В протоколе указано, что не хватает на рынке и отечественной белой жести.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, у крупных консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, однако они все равно зависят от поставок металла из-за рубежа.