Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

В рыбной отрасли возник дефицит сырья для консервных банок

Лера Букина

В рыбной отрасли России наблюдается нехватка сырья для производства консервных банок. Речь идет о белой жести, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания представителей отрасли с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.

В рыбной отрасли возник дефицит сырья для консервных банок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этом фоне производители столкнулись с затратами на выпуск тары. Поставки жести и банок из-за рубежа в Россию снизились в связи с нарушением логистических цепочек из-за введенных против страны санкций. Сейчас сырье по большей части направляет Китай. Раньше РФ импортировала метал и тары из нескольких государств, в частности, Японии, Европы, Китая. В протоколе указано, что не хватает на рынке и отечественной белой жести.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, у крупных консервных заводов есть собственные мощности по производству жестяных банок, однако они все равно зависят от поставок металла из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в России начинается дефицит импортных дистиллятов для производства коньяка. В Союзе производителей коньяка указали на риск того, что производство напитка в стране может упасть на 30%, если не получится заместить зарубежные ингредиенты.

Компании,Герман Зверев,Виктория Абрамченко,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители