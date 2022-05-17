Европейская компания согласилась платить за газ в рублях

Французская энергетическая компания Engie ведет переговоры с Газпромом по изменению схемы оплаты российского газа, говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что Engie будет платить за российский газ рублями при отсутствии рисков.

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В сообщении компании также упомянуто, что Engie предприняла необходимые шаги для подготовки к выполнению своих платежных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для энергетического гиганта, передает Прайм.

На долгосрочные контракты французской и российской компаний в 2021 году приходилось примерно 20% от общего объема продаж и потребления газа Engie по всему миру.

Ранее источники Bloomberg сообщили, что итальянская энергетическая компания Eni готова выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях после смягчения Европейским союзом своей позиции относительно поставок российского газа.