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1 час назад

Французская компания решила  обсудить с «Газпромом» схему оплаты газа

Лера Букина

Французская энергетическая компания Engie приняла решение обсудить с «Газпромом» корректировку схемы оплаты российского газа. Об этом говорится в отчете энергокомпании.

«Engie ведет с "Газпромом" переговоры, касающиеся запроса России об изменении схемы оплаты поставок российского газа», — подчеркнули в Engie.

В пресс-релизе отмечается, что компания

предпринимает шаги, требуемые для выполнения обязательств по платежам. Там же отметили, что меры должны соответствовать рамкам европейских санкций, а также не менять баланс риска для организации в худшую сторону.

Италия согласилась выполнить требование России по оплате газа

16 мая агентство Bloomberg сообщило, что итальянская энергетическая компания Eni планирует выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. Согласно данным агентства, компания собирается открыть счета в рублях и евро в Газпромбанке к 18 мая для своевременного обеспечения платежей в этом месяце и избежания каких-либо рисков в поставках газа.

Газпромбанк,Газпром,
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