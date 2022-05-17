Французская энергетическая компания Engie приняла решение обсудить с «Газпромом» корректировку схемы оплаты российского газа. Об этом говорится в отчете энергокомпании.

«Engie ведет с "Газпромом" переговоры, касающиеся запроса России об изменении схемы оплаты поставок российского газа», — подчеркнули в Engie.

В пресс-релизе отмечается, что компания

предпринимает шаги, требуемые для выполнения обязательств по платежам. Там же отметили, что меры должны соответствовать рамкам европейских санкций, а также не менять баланс риска для организации в худшую сторону.