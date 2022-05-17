CoinCorner выпустила первую в мире криптовалютную карту с NFC-чипом

Криптовалютная биржа CoinCorner выпустила первую в мире карту с NFC-чипом для оплаты покупок криптовалютой, об этом сообщил новостной портал Bitcoinmagazine.

Фото: Reuters Reuters

Карта получила название The Bolt Card. Для оплаты покупок в биткоинах ее достаточно приложить к POS-терминалу, как любую карту Visa или Mastercard. Отмечается, что платеж проходит моментально. Сейчас для этого пользователь должен разблокировать телефон, открыть приложение и отсканировать QR-код. А The Bolt Card достаточно приложить к терминалу.

В CoinCorner заявили, что их разработка поможет биткоину развиваться и распространяться. Пока оплатить покупки можно только с помощью биткоина, будут ли выпущены поддерживающие другие криптовалюты карты, не сообщается.

Сегодня на рынке криптовалюту к оплате принимают такие компании, как Microsoft, Amazon, KFC, Starbucks и другие.