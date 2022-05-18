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59 минут назад

В США одобрили возобновление работы американских нефтяных компаний в Венесуэле

В США одобрили возобновление операций в Венесуэле для американских и европейских нефтяных компаний. Об этом рассказала вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес в своем посте в Twitter.

США одобрили возобновление работы американских нефтяных компаний в Венесуэле
Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPressNikolay Gyngazov, GlobalLookPress

«Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», - подчеркнула Родригес.

Ранее СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США, сообщили о том, что американский минфин выдал генеральную лицензию, которая позволит нефтяной компании Chevron начать переговоры со властями Венесуэлы о будущей деятельности в государстве. По его словам, это поможет начать диалог о будущей деятельности.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что отказ Евросоюза от поставок нефти из России приведет к усилению нестабильности на мировом рынке. По ее словам, Штаты «делают все возможное, чтобы спрос и предложение стабилизировались».

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