США одобрили возобновление работы американских нефтяных компаний в Венесуэле

В США одобрили возобновление операций в Венесуэле для американских и европейских нефтяных компаний. Об этом рассказала вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес в своем посте в Twitter.

Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

«Соединенные Штаты Америки уполномочили американские и европейские компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле», - подчеркнула Родригес.

Ранее СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США, сообщили о том, что американский минфин выдал генеральную лицензию, которая позволит нефтяной компании Chevron начать переговоры со властями Венесуэлы о будущей деятельности в государстве. По его словам, это поможет начать диалог о будущей деятельности.