Нефтесервисные компании США ищут способы ухода из России

Крупнейшие нефтесервисные компании начали искать способы ухода из России после введения санкций, в том числе вступивших в силу с 15 мая блокирующих ограничений Евросоюза против «Роснефти» и «Газпром нефти». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фото: Baker Hughes Baker Hughes

Рестрикции заставили фирмы пересмотреть подход к бизнесу. Baker Hughes (два процента российского рынка нефтесервисных услуг) разорвала все контракты, в том числе касающиеся сервиса, с попавшими под санкции предприятиями и согласилась на штрафы за их неисполнение. Halliburton (два процента рынка) передала имущество филиалов новому юридическому лицу, которое в дальнейшем планирует продать российскому менеджменту. Аналогичный сценарий рассматривает Schlumberger (восемь процентов рынка), которая в наибольшей степени представлена в России.

Видео дня

При этом уход не является критическим решением для компаний, поскольку в среднем у них приходилось от двух до пяти процентов глобальной выручки на российский сектор, отмечает издание.

Юрист группы спецпроектов Vegas Lex Дарья Закабуня пояснила, что с 15 мая компаниям, зарегистрированным в Евросоюзе, запрещено прямо или косвенно совершать любые операции с подсанкционными фирмами. На «Роснефть» и «Газпром нефть» также распространяются секторальные санкции ЕС и США, включающие запрет на поставку оборудования, технологий, услуг и трудовых ресурсов.

Эксперт уточнила, что санкции не имеют экстерриториального действия в России, дочерние структуры нефтесервисных компаний формально не обязаны их соблюдать. Однако политика компаний определяется головными офисами за рубежом, поэтому нельзя исключать отказ от сотрудничества, резюмировала специалист.

Ранее старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что отсутствие западных технологий для добычи на шельфе не приведет к тому, что российские компании остановят ее моментально, однако со временем она постепенно придет в упадок.

В настоящее время Россия использует шельфовые технологии западных нефтесервисных (Schlumberger, Halliburton) и нефтяных (Shell, ExxonMobil) компаний. Все они либо покидают Россию, либо прекращают инвестиции в связи с ситуацией на Украине. В отрасли называют ограничение деятельности в России нефтесервисных компаний одной из главных проблем, так как заменить их некем.