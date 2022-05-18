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19 минут назад

СМИ: PepsiCo начнет выпускать в России замену Pepsi и Mirinda

Лера Букина

Компания PepsiCo начнет отгружать свои новые локальные лимонады для России на смену Pepsi и Mirinda в начале июня. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании.

PepsiCo начнет выпускать в России замену Pepsi и Mirinda
Фото: ReutersReuters

Издания отмечает, что новую линию напитков будут производить под брендом «Русский дар». Речь идет о лимонадах, в частности, со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Новые напитки будут продаваться взамен уходящих Pepsi, Mirinda и 7Up.

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По словам собеседника газеты, изготовитель намерен вскоре запустить розлив напитков на своем заводе. Однако первые образцы для тестирования вкуса розница еще не получила.

Ранее PepsiCo сообщила о своем решении приостановить производство и продажу газированных напитков Pepsi, 7Up и Mirinda в России в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Объявила об этом и Coca-Cola.

Московский комбинат «Очаково» ранее представил свою версию лимонадов Coca-Cola, Fanta и Sprite. Бутылки с газированными напитками появились в ассортименте магазинов и на официальном сайте «Очаково». Безалкогольные напитки выпущены под названиями CoolCola, Fancy и Street.

Компании,Coca-Cola,
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