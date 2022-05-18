Netflix уволил 150 человек

Американский стриминговый сервис Netflix уволил около 150 сотрудников из разных подразделений. Это около 2% всего штата компании в США, сообщает издание Variety. В частности, из компании уволили около 70 человек, которые работали в анимационной студии, а также внештатных сотрудников из департамента соцсетей. По данным издания, сервис пошёл на такой шаг, чтобы сократить расходы.
Netflix также решил отказаться от нескольких анимационных проектов, среди которых мультфильм Авы ДюВерней «Крылья огня» и сериал для дошкольников «Антирасистский малыш».
В компании заявили, что уменьшать расходы приходится из-за замедления роста выручки. Однако представители Netflix пообещали, что окажут необходимую поддержку уволенным сотрудникам.
«Увольнения в первую очередь обусловлены потребностями бизнеса, а не индивидуальной производительностью сотрудников. <...> Никто из нас не хочет прощаться с такими замечательными коллегами», — сообщили представители сервиса.
Ранее стало известно, что в первом квартале 2022 года число подписчиков Netflix упало на 200 000 пользователей — это первая потеря клиентов для компании за 10 лет. Решение уйти с российского рынка лишило сервис ещё 700 000 подписчиков. Ожидается, что потери продолжатся и в следующем квартале. Netflix прогнозирует, что лишится ещё 2 млн подписчиков.