Netflix уволил 150 человек

Американский стриминговый сервис Netflix уволил около 150 сотрудников из разных подразделений. Это около 2% всего штата компании в США, сообщает издание Variety. В частности, из компании уволили около 70 человек, которые работали в анимационной студии, а также внештатных сотрудников из департамента соцсетей. По данным издания, сервис пошёл на такой шаг, чтобы сократить расходы.

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Netflix также решил отказаться от нескольких анимационных проектов, среди которых мультфильм Авы ДюВерней «Крылья огня» и сериал для дошкольников «Антирасистский малыш».

В компании заявили, что уменьшать расходы приходится из-за замедления роста выручки. Однако представители Netflix пообещали, что окажут необходимую поддержку уволенным сотрудникам.

«Увольнения в первую очередь обусловлены потребностями бизнеса, а не индивидуальной производительностью сотрудников. <...> Никто из нас не хочет прощаться с такими замечательными коллегами», — сообщили представители сервиса.