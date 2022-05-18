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1 час назад

Netflix уволил 150 человек

Секрет Фирмы

Американский стриминговый сервис Netflix уволил около 150 сотрудников из разных подразделений. Это около 2% всего штата компании в США, сообщает издание Variety. В частности, из компании уволили около 70 человек, которые работали в анимационной студии, а также внештатных сотрудников из департамента соцсетей. По данным издания, сервис пошёл на такой шаг, чтобы сократить расходы.

Netflix уволил 150 человек
Фото: unsplashunsplash

Netflix также решил отказаться от нескольких анимационных проектов, среди которых мультфильм Авы ДюВерней «Крылья огня» и сериал для дошкольников «Антирасистский малыш».

В компании заявили, что уменьшать расходы приходится из-за замедления роста выручки. Однако представители Netflix пообещали, что окажут необходимую поддержку уволенным сотрудникам.

«Увольнения в первую очередь обусловлены потребностями бизнеса, а не индивидуальной производительностью сотрудников. <...> Никто из нас не хочет прощаться с такими замечательными коллегами», — сообщили представители сервиса.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2022 года число подписчиков Netflix упало на 200 000 пользователей — это первая потеря клиентов для компании за 10 лет. Решение уйти с российского рынка лишило сервис ещё 700 000 подписчиков. Ожидается, что потери продолжатся и в следующем квартале. Netflix прогнозирует, что лишится ещё 2 млн подписчиков.

Компании,Ава Дюверней,Netflix,
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