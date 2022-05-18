Российские пивовары попросили о налоговых льготах

Ассоциация производителей пива (АПП) считает необходимым предоставить отрасли налоговые льготы, а также зафиксировать акциз на пивоваренную продукцию для сохранения ликвидности в отрасли. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

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"Отрасли как никогда необходимы дополнительные возможности в рассрочках в уплате налогов, а также доступная ликвидность для поддержания операционной деятельности. Для пивоваров, которые делают значительные налоговые отчисления в бюджет страны, в нынешних условиях чрезвычайно важно, чтобы ставки акциза на пивоваренную продукцию не повышались и остались на уровне, зафиксированном в налоговом кодексе", - считает исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов, слова которого приводятся в сообщении.

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По мнению АПП, дополнительным фактором, влияющим на отрасль, стало повышение акцизных ставок на алкогольную продукцию: для пивоваров рост составил 4,3%, в то время как для крепкого алкоголя - 4,1%, для тихих вин - 3,1%. В текущей ситуации индустрия продолжает испытывать влияние комплекса негативных факторов: нарушение цепочек поставок, изменение финансовых условий работы, в том числе недоступность кредитных линий, двузначный рост стоимости сырья и материалов. Кроме того, подавляющая часть поставщиков перешла на предоплату при сохранении изначальных условий контрактов и оплаты поставленной готовой продукции в торговые сети. Если ситуация не изменится, то значительный дефицит ликвидности угрожает перейти в полноценный кризис в период высокого сезона, считают в ассоциации.

"В этих условиях отрасль прилагает все усилия, чтобы сохранить производственные мощности и рабочие места. На эти факторы значительное влияние оказывают регуляторные меры, в том числе связанные со снижением давления на пивоваренный рынок и господдержкой", - отметил Мамонтов.

Как сообщили в ассоциации, производство пива в России в I квартале 2022 года выросло на 2,9% и составило 152,8 млн дал, пивных напитков - на 17%, до 21,8 млн дал. Согласно данным Росстата, в первом квартале 2022 года объем производства пива и пивных напитков составил 176,6 млн дал, продемонстрировав рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 3,7%. За аналогичный период прошлого года рост производства в этой категории составил 6,1%. В январе 2022 года акцизные сборы от оборота пива (производство и импорт) составили 25,2 млрд рублей (35,3% от общей суммы алкогольных акцизов).

В ассоциации отметили, что повышенный спрос на алкогольную продукцию в России в нынешнем году зафиксировала исследовательская компания NielsenIQ. По ее данным, пик потребительского спроса пришелся на середину марта, когда продажи пива выросли на 9-15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Это может быть связано с тем, что россияне запаслись пивной продукцией впрок на фоне новостей о сокращении импортных поставок, а также заявлений международных пивоваренных компаний об уходе с российского рынка и повышении цен", - отметили в ассоциации.

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