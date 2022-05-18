«Дочка» Google в РФ решила инициировать банкротство

ООО «Гугл», российская структура Google, собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уведомление, размещенное компанией на Федресурсе.

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Отмечается, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Сейчас на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф, размер которого составляет более 7,2 млрд рублей. Компании было необходимо добровольно выплатить его до 19 марта. В мае в отношении компании Google было заведено дело о принудительном взыскании оборотного штрафа.

Российская структура Google по итогам 2021 года получила чистый убыток в размере 26 млрд рублей.