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37 минут назад

«Дочка» Google в РФ решила инициировать банкротство

Лера Букина

ООО «Гугл», российская структура Google, собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уведомление, размещенное компанией на Федресурсе.

«Дочка» Google в РФ решила инициировать банкротство
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Сейчас на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф, размер которого составляет более 7,2 млрд рублей. Компании было необходимо добровольно выплатить его до 19 марта. В мае в отношении компании Google было заведено дело о принудительном взыскании оборотного штрафа.

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Российская структура Google по итогам 2021 года получила чистый убыток в размере 26 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры в отношении имущества и счетов российского отделения Google (ООО «Гугл») на сумму 500 млн рублей по иску АО «Телекомпания НТВ». Ответчиками по делу также выступают Google LLC и Google Ireland Limited.

Компании,Роскомнадзор,Google,Совет Федерации,
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