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1 час назад

Власти облегчат торговым сетям покупку долей в контролируемых ранее из-за рубежа компаниях

ТАССиещё 2

Покупка долей в компаниях, ранее контролировавшихся иностранными собственниками, будет упрощена для торговых сетей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Власти облегчат торговым сетям покупку долей в контролируемых ранее из-за рубежа компаниях
Фото: ТАССТАСС

"Планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками", - сказал глава кабинета министров. Он напомнил, что "сейчас действуют ограничения, когда на одну сеть не может приходиться более 25% на определенной территории". "В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках", - считает председатель правительства.

Поэтому, по его словам, "до начала следующего года ограничение будет приостановлено".

Компании,Михаил Мишустин,
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