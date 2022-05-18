Власти облегчат торговым сетям покупку долей в контролируемых ранее из-за рубежа компаниях

"Планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками", - сказал глава кабинета министров. Он напомнил, что "сейчас действуют ограничения, когда на одну сеть не может приходиться более 25% на определенной территории". "В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках", - считает председатель правительства.