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1 час назад

Финляндия назвала дату прекращения поставок газа из России

Lenta.ru

Финская государственная газовая компания Gasum полагает, что поставки российского топлива прекратятся уже на этой неделе. В качестве возможной даты остановки прокачки в заявлении, опубликованном на сайте предприятия, названы вечер пятницы, 20 мая, или суббота, 21 мая.

Финляндия назвала дату прекращения поставок газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Gasum признают, что не получали никакой информации по этому поводу ни от «Газпром экспорта», ни от российского оператора, но считают риск такого развития событий реальным.

Накануне, 17 мая, Финляндия отказалась выполнять требование «Газпрома» оплачивать поставленный газ в рублях. Согласно условиям контракта, средства должны поступить в Россию до 23 мая.

Ранее в Финляндии не исключали, что прекращение поставок произойдет еще 14 мая. Однако на тот момент о такой возможности сообщали только СМИ со ссылкой на ключевых членов правительства. Официально о таких опасениях не объявлялось.

«Газпром» уже прекратил поставки в Болгарию и Польшу после того, как те отказались оплачивать счета в рублях. При этом в Польше были заранее готовы к такому решению и за сутки до него ввели санкции в отношении российского поставщика.

В последнее время Европа резко ускорила закачку газа в свои хранилища на случай полного перекрытия поставок из России. По состоянию на середину мая уровень запасов превысил 40 процентов, а в Португалии и Польше он близок к 90 процентам.

Компании,Газпром,
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