Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
56 минут назад

Samsung засудят из-за продажи смартфонов без зарядки

Lenta.ru

Samsung собираются засудить из-за продажи смартфонов в ограниченной комплектации. Об этом сообщает бразильское издание Telecompaper.

Samsung засудят из-за продажи смартфонов без зарядки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам журналистов, корейская компания столкнулась с негативной реакцией потребителей из Бразилии на решение отказаться от бесплатных аксессуаров для смартфонов. С недавнего времени Samsung продает некоторые телефоны без комплектного зарядного устройства. Авторы ссылаются на местное Министерство юстиции, согласно которому в сторону корпорации собираются направить коллективный иск.

По данным представителей власти, более 900 филиалов Управления по защите прав потребителей (Procon) в Бразилии намерены подать в суд на Samsung. Чиновники намерены изучить жалобы и выбрать наказание для производителя электроники.

Авторы отметили, что Samsung и Apple уже штрафовали из-за продажи смартфонов без зарядки в Форталезе. Также специалисты подчеркнули, что корейская компания в виде исключения для продажи в Бразилии комплектует зарядными устройствами некоторые телефоны — например, Galaxy A53. При этом в остальных странах модель A53 продается без аксессуаров.

Весной 2021 года Управление по защите прав потребителей бразильского Сан-Паулу оштрафовало Apple на 10,5 миллиона реалов (почти 1,9 миллиона долларов). Причиной стала продажа iPhone без зарядки.

В начале марта инсайдеры сообщили, что Samsung перестанет комплектовать все свои смартфоны бесплатными зарядными устройствами. Ранее компания упростила комплект флагманских моделей.

Компании,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители