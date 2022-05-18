WSJ: Google вывозит сотрудников из России

Компания Google вывозит сотрудников из России и прекращает свое коммерческое присутствие в стране. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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«Google вывел большую часть своих сотрудников из России, что в ближайшем будущем прекратит коммерческое присутствие компании в стране. Большинство российских сотрудников Google предпочли покинуть страну и продолжить работу в Google за пределами России, причем многие из них оказались в Дубае, где у Google есть большой офис», — пишет The Wall Street Journal.

Некоторые сотрудники компании захотели уйти из компании и остаться в России. В ближайшем будущем у Google больше не будет работников в России.

Вывоз сотрудников начали предлагать после того, как в марте заморозили банковский счет Google в России. Затем судебный пристав-исполнитель перевел деньги со счета, из-за этого у компании не осталось денег для выплаты зарплаты и расходов, отметил источник.