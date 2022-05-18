«Тинькофф» заблокировал переводы с комментариями об Украине

«Тинькофф банк» начал блокировать онлайн-переводы между физическими лицами, если в комментарии к ним упоминается Украина, сообщает ТАСС.
Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Ломтик неба».
Корреспонденты ТАСС указывали в окне «сообщение получателю» слова и фразы, связанные с Украиной. Банк заблокировал попытку перевода, рекомендовав отправителю изменить сообщение для получателя так, чтобы оно «соответствовало назначению перевода».
В службе поддержки банка рекомендовали ввести сообщение латинскими буквами, но даже после этого перевод не прошел.
Отмечается, что переводы с сообщениями, не относящимися к Украине, благополучно проходят.
В поддержке «Тинькофф Банка» назвали это «ошибкой системы», сообщает телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».