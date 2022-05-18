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25 минут назад

«Тинькофф» заблокировал переводы с комментариями об Украине

Вероника Полынина

«Тинькофф банк» начал блокировать онлайн-переводы между физическими лицами, если в комментарии к ним упоминается Украина, сообщает ТАСС.

«Тинькофф» заблокировал переводы с комментариями об Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым на это обратил внимание телеграм-канал «Ломтик неба».

Корреспонденты ТАСС указывали в окне «сообщение получателю» слова и фразы, связанные с Украиной. Банк заблокировал попытку перевода, рекомендовав отправителю изменить сообщение для получателя так, чтобы оно «соответствовало назначению перевода».

В службе поддержки банка рекомендовали ввести сообщение латинскими буквами, но даже после этого перевод не прошел.

Отмечается, что переводы с сообщениями, не относящимися к Украине, благополучно проходят.

В поддержке «Тинькофф Банка» назвали это «ошибкой системы», сообщает телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Компании,Ксения Собчак,Тинькофф банк,
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