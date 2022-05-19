Раскрыта уловка ушедших из России западных брендов

В ближайшее время в России переименуют бренды, которые объявили об уходе с российского рынка. В частности, это коснется McDonald's. «Известия» поговорили с юристами и выяснили, насколько сильно новые бренды должны отличаться от старых и что грозит за не слишком изобретательное подражание.

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Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев отметил, что раньше почти всегда предусматривался переходный период, когда продавался бизнес. Так, в течение этого времени покупатель мог использовать старый бренд, отметил он.

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«Сложно сказать, как себя поведет McDonald's, но предполагаю, что бренд не будет передан во временное пользование, так как эта корпорация должна «отчитаться» перед западным «обкомом» о полном уходе из России. Как после покупки поведет себя российский собственник? Вероятно, это будет зависеть от положений договора, где вопрос допусков при выработке нового наименования будет урегулирован», - подчеркнул он.

Управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и партнеры» адвокат Юлия Лялюцкая полагает, что сети ресторанов продают предприятие общественного питания, включая права аренды или собственности на недвижимость, контракты с поставщиками и наработки в сфере логистики

«Предполагаю, что исключительные права на товарные знаки, фирменное наименование по сделкам передаваться не будут», - отметила она.

Партнер Nevsky IP Law кандидат юридических наук, патентный поверенный Кирилл Митягин подчеркивает, что условия использования могут быть разными. Так, может быть предусмотрен полный запрет использования даже схожих обозначений.

«Правообладатель в договоре может запретить использовать в стилистике и цветовые решения, и слоганы, и шрифты, и названия позиций меню. Кроме того, некоторые позиции меню McDonald's уже защищены как товарный знак, например «макфлурри» и «макнаггетс», как и название «МакДак», - указал эксперт.

Заместитель завкафедрой интеллектуальных прав Университета имени Кутафина (МГЮА), член центрального штаба «Народного фронта» Елена Грин указывает на то, что компании могут охранять законом даже кулинарный рецепт. По ее словам, универсальный способ в данном случае

— распространение на него режима конфиденциальности или ноу хау.

Согласно общему правилу, компаниям запрещено использовать похожие цветовые решения, шрифты, позиции меню, так как это может быть нарушением прав на товарные знаки либо нарушением антимонопольного законодательства, заявил Митягин.