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1 час назад

Эксперты допустили исчезновение иностранного вина из российских магазинов

Лера Букина

Санкции и проблемы с логистикой могут привести к тому, что с полок российских магазинов исчезнут до 60% иностранных вин. Эту нишу частично заполнят российские производители, заявил ТАСС руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров.

Эксперты допустили исчезновение иностранного вина из российских магазинов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы видим, что порядка 60% зарубежных производителей, мы ожидаем, что покинут полки, временно или постоянно. Речь про все сегменты, включая и относительно недорогие испанские, итальянские вина, которые сейчас уходят с рынка по тем или иным причинам. Это необязательно санкции, это иногда разрыв логистических цепочек», — подчеркнул эксперт.

Майоров заявил, что даже у тех российских производителей, у кого были налажены каналы продаж на внутренний рынок, весь объем уже выкуплен дистрибьюторами и сетями для внутреннего потребителя.

«И сейчас даже те производители, которые хотели вкладываться и развивать экспорт, они сейчас разводят руками и говорят, что у нас сейчас и внутренний рынок уже потребил все наше вино произведенное. Тем не менее, стратегически все понимают, что в любом случае экспорт российского вина это не только финансовая задача, не только вопрос прибыли, но и вопрос репутации», - заключил Майоров.

Ранее президент «Союзнапитков» Максим Новиков заявил, что производство напитков в России в основном работает на иностранном оборудовании, и сбой поставок может повлечь за собой проблемы, в том числе остановку выпуска продукции.

Компании,Максим Новиков,Павел Майоров,
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