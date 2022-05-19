Эксперты допустили исчезновение иностранного вина из российских магазинов

«И сейчас даже те производители, которые хотели вкладываться и развивать экспорт, они сейчас разводят руками и говорят, что у нас сейчас и внутренний рынок уже потребил все наше вино произведенное. Тем не менее, стратегически все понимают, что в любом случае экспорт российского вина это не только финансовая задача, не только вопрос прибыли, но и вопрос репутации», - заключил Майоров.