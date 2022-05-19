Эксперты допустили исчезновение иностранного вина из российских магазинов

Санкции и проблемы с логистикой могут привести к тому, что с полок российских магазинов исчезнут до 60% иностранных вин. Эту нишу частично заполнят российские производители, заявил ТАСС руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров.
«Мы видим, что порядка 60% зарубежных производителей, мы ожидаем, что покинут полки, временно или постоянно. Речь про все сегменты, включая и относительно недорогие испанские, итальянские вина, которые сейчас уходят с рынка по тем или иным причинам. Это необязательно санкции, это иногда разрыв логистических цепочек», — подчеркнул эксперт.
Майоров заявил, что даже у тех российских производителей, у кого были налажены каналы продаж на внутренний рынок, весь объем уже выкуплен дистрибьюторами и сетями для внутреннего потребителя.
«И сейчас даже те производители, которые хотели вкладываться и развивать экспорт, они сейчас разводят руками и говорят, что у нас сейчас и внутренний рынок уже потребил все наше вино произведенное. Тем не менее, стратегически все понимают, что в любом случае экспорт российского вина это не только финансовая задача, не только вопрос прибыли, но и вопрос репутации», - заключил Майоров.
Ранее президент «Союзнапитков» Максим Новиков заявил, что производство напитков в России в основном работает на иностранном оборудовании, и сбой поставок может повлечь за собой проблемы, в том числе остановку выпуска продукции.