Популярный производитель приостановил поставки рыбы в Россию

Белорусский поставщик «Санта Бремор» приостановил поставки части рыбной продукции из-за отсутствия доступа к сырью из Норвегии, выяснил «Коммерсант».

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Из ассортимента, в частности, пропала семга и форель «Русское море». В крупных торговых сетях подтвердили, что получили от производителя уведомление о том, что поставки временно приостановлены на фоне ограничения экспорта сырья из стран, где выращивается лосось.

При этом, представитель одного из крупных ретейлеров связал отсутствие продукции «Русское море» со значительным ростом цен, в результате которого товар перестал быть востребованным.

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что белорусские производители в качестве сырья использовали лосось из Норвегии, поставки которого в Россию запрещены с 2014 года. После начала спецоперации РФ на Украине этот канал поставок, как и поставки с Фарерских островов, оказался закрыт.