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1 час назад

«Санта Бремор» приостановил поставки рыбы в Россию

Вероника Полынина

Белорусский поставщик «Санта Бремор» приостановил поставки части рыбной продукции из-за отсутствия доступа к сырью из Норвегии, выяснил «Коммерсант».

Популярный производитель приостановил поставки рыбы в Россию
Фото: ТАССТАСС

Из ассортимента, в частности, пропала семга и форель «Русское море». В крупных торговых сетях подтвердили, что получили от производителя уведомление о том, что поставки временно приостановлены на фоне ограничения экспорта сырья из стран, где выращивается лосось.

При этом, представитель одного из крупных ретейлеров связал отсутствие продукции «Русское море» со значительным ростом цен, в результате которого товар перестал быть востребованным.

Когда в России подешевеет рыба

Председатель Рыбного союза Александр Панин рассказал, что белорусские производители в качестве сырья использовали лосось из Норвегии, поставки которого в Россию запрещены с 2014 года. После начала спецоперации РФ на Украине этот канал поставок, как и поставки с Фарерских островов, оказался закрыт.

«Санта Бремор» со временем может заместить норвежский лосось в том числе и за счет российской красной рыбы, считает управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. Однако это, по его мнению, приведет к заметному росту себестоимости и может негативно сказаться на продажах и доле рынка компании.

Компании,Александр Панин,Коммерсант,
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