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41 минуту назад

Раскрыт возможный покупатель бизнеса McDonald’s в России

Лера Букина

Российский бизнес «Макдоналдс» после объявления компании об уходе из страны может быть передан одному из крупнейших местных франчайзи. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Главный претендент на покупку - компания «Региональная сеть предприятий питания» («СПП») родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева. Она управляет сетью «Макдоналдс» в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Кроме того, Боранбаеву принадлежит франшиза на Казахстан и Белоруссию.

McDonald's принял окончательное решение об уходе из России

Также известен еще один возможный покупатель — ООО «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора. Под управлением компании находилось 25 ресторанов сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Еще один франчайзи — ООО «Развитие Рост», принадлежащее холдингу «Росинтер» (сети IL Патио, «Шикари», до 2010 года — российский KFC). Компания управляет «Макдоналдс» на вокзалах и в аэропортах Москвы и Петербурга.

Об окончательном уходе из России сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила в мае. В марте компания сообщила о приостановке деятельности в стране. По данным российских СМИ, сеть будет работать под новым брендом, а возобновление деятельности произойдет уже в середине июня.

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