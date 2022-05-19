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1 час назад

Три российские авиакомпании попали под санкции Великобритании

Лера Букина

Власти Великобритании приняли решение включить в свой санкционный список российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Об этом говорится в обновленной версии документа, размещенной в четверг на сайте британского правительства.

Три российские авиакомпании попали под санкции Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вводимые меры предполагают заморозку активов трех компаний.

«ПАО "Аэрофлот" является крупнейшей авиакомпанией в России. Она получает выгоду от российского правительства и оказывает ему поддержку, осуществляя деятельность в стратегически важной сфере транспорта. Поскольку она принадлежит российскому государству, она также осуществляет деятельность в качестве юридического лица, аффилированного с правительством России», - сказано в мотивировочной части решения британских властей.

Ранее авиакомпании были внесены в санкционный список Евросоюза. В соответствии с данным решением, самолетам компаний из списка запрещается летать в Европу и использовать европейское воздушное пространство.

В мае власти Великобритании ввели санкции против бывшей супруги президента РФ Владимира Путина Людмилы, а также нескольких его родственников.

В России предложили национализировать самолеты Boeing и Airbus

В общей сложности с начала специальной военной операции РФ на Украине власти Великобритании ввели ограничения против более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов и предприятий. Санкции затронули

около 20 российских банков с общим объемом активов в 940 млрд фунтов (свыше $1,2 трлн), а также более 100 крупных бизнесменов и их родственников, совокупная сумма активов которых оценивается Лондоном более чем в 170 млрд фунтов (около $220 млрд).

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила, что свыше 60% валютных резервов России (более $350 млрд) заморозили в результате западных санкций.

Компании,Владимир Путин,Уральские авиалинии,Аэрофлот,Правительство РФ,ЕС,
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