Раскрыта возможная судьба заводов «Боржоми»

Компания IDS Borjomi International готова к безвозмездной передаче правительству Грузии контрольного пакета акций фирмы, владеющей заводами «Боржоми» по розливу минеральной воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в четверг сообщение компании.

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«IDS Borjomi International сегодня заявляет, что после переговоров с правительством Грузии контролируемая ею компания официально предложит правительству Грузии безвозмездную передачу доли. Этот шаг даст правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией», - сказано в заявлении.

Ранее IDS Borjomi сообщила, что с 29 апреля приостанавливает производство продукции из-за санкций против России. В компании подчеркнули, что непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого она лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

С 2013 года бренд «Боржоми» принадлежит российской «Альфа-Групп». Альфа-банк, входящий в группу, попал под ограничения ЕС в конце февраля.