Раскрыта возможная судьба заводов «Боржоми»

Компания IDS Borjomi International готова к безвозмездной передаче правительству Грузии контрольного пакета акций фирмы, владеющей заводами «Боржоми» по розливу минеральной воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное в четверг сообщение компании.
«IDS Borjomi International сегодня заявляет, что после переговоров с правительством Грузии контролируемая ею компания официально предложит правительству Грузии безвозмездную передачу доли. Этот шаг даст правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией», - сказано в заявлении.
Ранее IDS Borjomi сообщила, что с 29 апреля приостанавливает производство продукции из-за санкций против России. В компании подчеркнули, что непростая ситуация на основных рынках сбыта усугубилась ограниченным доступом к банковским счетам. Из-за этого она лишилась возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.
С 2013 года бренд «Боржоми» принадлежит российской «Альфа-Групп». Альфа-банк, входящий в группу, попал под ограничения ЕС в конце февраля.
IDS Borjomi International основали в 2002 году. Компания объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, на Украине и в России. Компания - единственный производитель минеральной воды «Боржоми». Она также выпускает «Святой источник» и «Эдельвейс».