Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

В московских ТЦ начали закрываться кинотеатры

Вероника Полынина

В московских торговых центрах начали закрываться кинотеатры, пишут «Известия».

В московских ТЦ начали закрываться кинотеатры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сеть «Синема Парк/Формула Кино» уже закрыла две площадки – в торговых центрах «Ладога» и «Глобал Сити».

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что владельцы ТЦ намерены обратиться в суд из-за расторжения сетью так называемых нерасторжимых договоров, которые предполагают функционирование кинотеатров до конца срока контрактов. По его словам, сети кинотеатров могут быть оштрафованы.

Он также рассказал, что все крупнейшие владельцы кинозалов ведут переговоры с торговыми центрами о возможности расторжения контрактов.

В «Синема Парк/Формула Кино» отметили, что закрытие кинотеатров – это крайний шаг, на который сеть идет в случае, если площадка становится убыточной.

В конце апреля Ассоциация владельцев кинотеатров предупреждала, что в ближайшие два месяца в России закроется до половины кинозалов, а меры по спасению от государства необходимы как можно скорее, иначе летом «спасать уже будет некого».

В марте, по данным ассоциации, сборы упали на 44%, а число зрителей сократилось на 49% по сравнению с мартом 2021-го. В ассоциации прогнозировали падение выручки кинотеатров в апреле-мае минимум на 80%.

Компании,Булат Шакиров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители