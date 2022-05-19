В московских ТЦ начали закрываться кинотеатры

В московских торговых центрах начали закрываться кинотеатры, пишут «Известия».

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Сеть «Синема Парк/Формула Кино» уже закрыла две площадки – в торговых центрах «Ладога» и «Глобал Сити».

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что владельцы ТЦ намерены обратиться в суд из-за расторжения сетью так называемых нерасторжимых договоров, которые предполагают функционирование кинотеатров до конца срока контрактов. По его словам, сети кинотеатров могут быть оштрафованы.

Он также рассказал, что все крупнейшие владельцы кинозалов ведут переговоры с торговыми центрами о возможности расторжения контрактов.

В «Синема Парк/Формула Кино» отметили, что закрытие кинотеатров – это крайний шаг, на который сеть идет в случае, если площадка становится убыточной.

В конце апреля Ассоциация владельцев кинотеатров предупреждала, что в ближайшие два месяца в России закроется до половины кинозалов, а меры по спасению от государства необходимы как можно скорее, иначе летом «спасать уже будет некого».