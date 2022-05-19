McDonald's назвал покупателя своего бизнеса в РФ

McDonald's намерен продать свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. Он будет управлять ресторанами под новым брендом, сообщает РИА Новости.

«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», - сказано в сообщении.

Говор является владельцем компании «ГиД». Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири, а именно в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

В понедельник, 16 мая, сеть McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в стране. Компания проработала в РФ более чем 30 лет. Она намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's. Компания также сохранит право на свои товарные знаки в России. В марте сеть сообщала о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.

Решение России начать спецоперацию на Украине осудили западные страны. Ими в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. К ограничениям присоединились Великобритания и Канада, США и ЕС, а также Новая Зеландия, Швейцария, Япония и ряд других государств. Сообщалось, что порядка 300 иностранных брендов приняли решение закрыть или завершить работу на территории России. Согласно подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ретейл пришлось 160 компаний.