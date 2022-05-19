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32 минуты назад

Потанин раскрыл цену купленной доли Тинькова в банке

Лера Букина

Основной владелец «Интерроса» Владимир Потанин не считает, что сумма, за которую выкупил у семьи Олега Тинькова 35-процентную долю в Тинькофф Банке, - «копейки». Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

Потанин раскрыл цену купленной доли Тинькова в банке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — подчеркнул Потанин, комментируя оценку суммы Тиньковым.

По словам владельца «Интерроса», у компании был небольшой пакет акций головной компании банка TCS Group. Она «не могла пройти мимо» возможности купить долю Тинькова, указал Потанин.

Кроме того, он заявил, что они не договаривались с основателем банка о цене.

«Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка. Основатель обсуждал со мной скорее свое наследие, чем какие-либо другие вопросы», — заявил Потанин.

Тиньков в интервью The New York Times сообщил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после того, как им была опубликована запись про военную операцию на Украине. По словам основателя, Потанин заплатил ему не более 3% реальной цены доли.

«Интеррос» сообщил о покупке 35% в TCS Group, принадлежащих семье Олега Тинькова, в конце апреля.

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