Назван срок закрытия сделки по ресторанам McDonald's в РФ

Сделка по приобретению ресторанов McDonald's в России будет закрыта в ближайшее время. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель покупателя, компании «ГиД», принадлежащей бизнесмену Александру Говору.
«Соглашение требует согласования определенных условий, включая одобрение регулирующих органов. Ожидается, что все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели», - сказали в компании.
По условиям сделки, Александр Говор покупает все рестораны McDonald's в России и в дальнейшем будет развивать их под новым брендом.
Говор сотрудничает с McDonald's с 2015 года. Он открыл по франшизе 25 ресторанов под брендом McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
В понедельник, 16 мая, сеть McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в стране. Компания проработала в РФ более 30 лет. Она намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's. Компания также сохранит право на свои товарные знаки в России. В марте сеть сообщала о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.