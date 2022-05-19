Назван срок закрытия сделки по ресторанам McDonald's в РФ

Сделка по приобретению ресторанов McDonald's в России будет закрыта в ближайшее время. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель покупателя, компании «ГиД», принадлежащей бизнесмену Александру Говору.

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«Соглашение требует согласования определенных условий, включая одобрение регулирующих органов. Ожидается, что все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели», - сказали в компании.

По условиям сделки, Александр Говор покупает все рестораны McDonald's в России и в дальнейшем будет развивать их под новым брендом.

Говор сотрудничает с McDonald's с 2015 года. Он открыл по франшизе 25 ресторанов под брендом McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.