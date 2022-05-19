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1 час назад

Илон Маск поплатился за свободу слова

Lenta.ru

Стоимость автоконцерна Tesla упала на фоне высказываний бизнесмена Илона Маска в Twitter. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость Tesla упала на фоне высказываний Илона Маска
Фото: 

По данным агентства, сделка по покупке Twitter дорого обошлась бизнесмену. В общей сложности Маск потерял 49 миллиардов долларов с момента объявления о намерении приобрести соцсеть. Среди причин — падение рынка и обеспокоенность инвесторов Tesla покупкой Маском социальной сети.

Негативно на состоянии бизнесмена сказываются и его посты в Twitter — за свободу пришлось поплатиться. В середине мая миллиардер раскритиковал индекс корпоративной ответственности бизнеса ESG (рейтинг оценивает степень экологичности, социальной ответственности и устойчивости управления бизнесом — прим. «Ленты.ру»), поскольку в десятку лучших в мире вошла нефтяная компания Exxon, тогда как электрокары Tesla вообще не попали в рейтинг. Маск предсказал начало политической кампании против себя, назвав индекс ESG мошенническим.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 50-летний Илон Маск остается самым богатым человеком в мире с состоянием в 209,9 миллиарда долларов. При этом в 2022 году его капитал снизился на 60,4 миллиарда долларов.

18 мая бизнесмен заявил, что его политические симпатии изменились — Маск долгое время поддерживал демократов, считая их «партией добра», но теперь он намеревается голосовать за Республиканскую партию США.

Ранее миллиардер объявил, что экономика США, вероятно, находится в рецессии. Он добавил, что экономический спад продлится 12-18 месяцев. Маск также посоветовал предприятиям следить за расходами и денежными потоками. Он предположил, что рецессия — это не обязательно плохо, добавив, что он пережил их несколько за время работы в публичных компаниях.

Компании,Илон Маск,Республиканская партия США,Exxon Mobil,
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