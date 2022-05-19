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1 час назад

Ребрендинг российской сети McDonald's может обойтись почти в 10 млрд рублей

ТАССиещё 1

Новому владельцу российской сети McDonald's может потребоваться почти 10 млрд рублей на ребрендинг. Такое мнение высказал в четверг ТАСС общественный омбудсмен в сфере крупного бизнеса в Москве, владелец сети "Теремок" Михаил Гончаров.

Стало известно во сколько обойдется ребрендинг McDonald's в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сегодня компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

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"У сети около 850 ресторанов. Даже легкий ребрендинг, - это, наверное, около 10 млн рублей на точку. То есть почти 10 млрд рублей в совокупности по сети", - сказал Гончаров. Он отметил, что все будет зависеть от глубины ребрендинга.

"Но как [сделка] отразится на продажах - это более сложный вопрос, прогнозировать совершенно невозможно. На старте, например, это могут быть и сопоставимые продажи, но, если произойдет серьезная корректировка меню или серьезное повышение цен, они могут снижаться достаточно сильно", - заключил омбудсмен.

Ассоциация с фастфудом

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко сказал ТАСС, что новая сеть должна получить имя, которое будет ассоциироваться с фастфудом, но не перекликаться с McDonald's.

"Такая разработка (идея, стандарт написания названия, цветовая гамма, шрифт) может стоить от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей. А затем расходы будут включать в себя изготовление новой вывески каждой точки, ремонт, покупку световых табло, POS-материалов (листовки, воблеры), форму для персонала, раскраску машин доставки - все, что создает атмосферу ресторана", - уточнил он.

По его мнению, новый бренд должен будет нести в себе ту же смысловую нагрузку, что и McDonald's.

"Это сеть ресторанов быстрого обслуживания с низкими ценами и едой, которую можно есть на ходу. Поэтому кардинальные изменения вряд ли произойдут: для потребителя важен будет уровень цен (удорожания блюд не должно произойти), скорость обслуживания и качество приготовленных блюд по единым стандартам. Поскольку McDonald's забирает с собой рецептуру, наверняка стоит ожидать, что блюда изменятся, но не кардинально. И это наверняка будет главным изменением", - заключил Самойленко.

Компании,Александр Говор,Михаил Гончаров,
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