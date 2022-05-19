Стало известно во сколько обойдется ребрендинг McDonald's в России

"Это сеть ресторанов быстрого обслуживания с низкими ценами и едой, которую можно есть на ходу. Поэтому кардинальные изменения вряд ли произойдут: для потребителя важен будет уровень цен (удорожания блюд не должно произойти), скорость обслуживания и качество приготовленных блюд по единым стандартам. Поскольку McDonald's забирает с собой рецептуру, наверняка стоит ожидать, что блюда изменятся, но не кардинально. И это наверняка будет главным изменением", - заключил Самойленко.