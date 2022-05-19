МТС увеличила число подписчиков онлайн-кинотеатра Kion на 63%

Компания МТС в отчете за первый квартал года заявила об увеличении числа подписчиков онлайн-кинотеатра Kion на 63%, до 4,7 млн пользователей, за счет выпуска оригинального контента и развития комплексных продуктов группы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Общее количество абонентов платного ТВ МТС (спутниковое, кабельное и онлайн-кинотеатр) выросло в первом квартале 2022 года на 8,3% год к году, до более 9 млн пользователей. Выручка по всем медийным за первый квартал 2022 года увеличилась на 25%, до 3,8 млрд рублей, в годовом выражении», — говорится в сообщении.
Более высокую динамику в группе показали только услуги финтеха, продемонстрировав квартальный рост доходов на 48%, отметили в компании.