Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

«Почта России» модернизирует свыше 25 тысяч отделений

Елена Прошина

Более 25 тысяч отделений почты примут участие в программе реновации, которую проведут «Почта России» совместно с министерством цифровых технологий до конца 2024 года. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил замглавы Минцифры Олег Пак, передает «РИА Новости».

«Почта России» модернизирует свыше 25 тысяч отделений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В труднодоступных местах для российского населения до 2024 года модернизировать 25160 отделений "Почты России". В рамках этой модернизации как раз планируется и повышение эффективности работы этих организаций за счет оптимизации услуг и сервиса, повышения их качества, которое проведут Минцифры совместно с "Почтой России"», — сказал Пак.

В пресс-службе компании «РИА Новости» сообщили, что программа модернизации отделений стартует уже в этом году. Она в первую очередь затронет Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье. Там отметили, что не только отремонтируют отделения в этих регионах, но и построят новые здания, если провести ремонт старых будет невозможно. Для этих целей «Почта России» планирует использовать быстровозводимые конструкции.

Также в компании планируют расширить линейку доступных сервисов. В частности, появится возможность продажи лекарств в аптечном пункте на территории отделения или через интернет-заказ. Кроме того во многих обновленных зданиях станет доступна возможность получения государственных и муниципальных услуг и юридически значимых сообщений.

Компании,Олег Пак,Почта России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители