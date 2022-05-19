«Почта России» модернизирует свыше 25 тысяч отделений

Более 25 тысяч отделений почты примут участие в программе реновации, которую проведут «Почта России» совместно с министерством цифровых технологий до конца 2024 года. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил замглавы Минцифры Олег Пак, передает «РИА Новости».
«В труднодоступных местах для российского населения до 2024 года модернизировать 25160 отделений "Почты России". В рамках этой модернизации как раз планируется и повышение эффективности работы этих организаций за счет оптимизации услуг и сервиса, повышения их качества, которое проведут Минцифры совместно с "Почтой России"», — сказал Пак.
В пресс-службе компании «РИА Новости» сообщили, что программа модернизации отделений стартует уже в этом году. Она в первую очередь затронет Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье. Там отметили, что не только отремонтируют отделения в этих регионах, но и построят новые здания, если провести ремонт старых будет невозможно. Для этих целей «Почта России» планирует использовать быстровозводимые конструкции.
Также в компании планируют расширить линейку доступных сервисов. В частности, появится возможность продажи лекарств в аптечном пункте на территории отделения или через интернет-заказ. Кроме того во многих обновленных зданиях станет доступна возможность получения государственных и муниципальных услуг и юридически значимых сообщений.