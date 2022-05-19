«Почта России» модернизирует свыше 25 тысяч отделений

Более 25 тысяч отделений почты примут участие в программе реновации, которую проведут «Почта России» совместно с министерством цифровых технологий до конца 2024 года. Об этом на пленарном заседании Госдумы сообщил замглавы Минцифры Олег Пак, передает «РИА Новости».

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«В труднодоступных местах для российского населения до 2024 года модернизировать 25160 отделений "Почты России". В рамках этой модернизации как раз планируется и повышение эффективности работы этих организаций за счет оптимизации услуг и сервиса, повышения их качества, которое проведут Минцифры совместно с "Почтой России"», — сказал Пак.

В пресс-службе компании «РИА Новости» сообщили, что программа модернизации отделений стартует уже в этом году. Она в первую очередь затронет Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье. Там отметили, что не только отремонтируют отделения в этих регионах, но и построят новые здания, если провести ремонт старых будет невозможно. Для этих целей «Почта России» планирует использовать быстровозводимые конструкции.