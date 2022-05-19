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1 час назад

СМИ назвали страны, бренды которых заменят в России одежду западных компаний

Свободная пресса

Иранские и турецкие одежные бренды могут прийти на российский рынок, заменив западные, которые на фоне спецоперации РФ на Украине покинули нашу страну.

Названы страны, бренды которых заменят в России одежду западных компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если говорить об Иране, то речь идёт о таких брендах как BodySpinner, Siawood, Salian, Sarak, пишет издание «Акценты» со ссылкой на Russia Briefing.

Отмечается, что Иран все последние годы пытается двигаться в тренде модных течений, копируя западный масс-маркет. Поэтому замену популярных у нас Zara или H&M на персидские аналоги мало кто заметит. При этом цены на продукцию иранского одежного бренда существенно ниже западных.

Готовы осваивать российский рынок одежды емкостью в 2,5 трлн руб. не только иранские компании, но также китайские, индийские и турецкие.

Например, Анкара до конца года готова в 2-3 раза увеличить экспорт в РФ одежды, обуви и домашнего текстиля. Так, турецкий холдинг FLO Retailing уже готов получить контроль над российской торговой сетью Reebok. Таким образом, американский бренд даже сохранится в нашей стране, хотя сами магазины будут переименованы.

Напомним, FLO Retailing уже принадлежит культовый американский бренд US Polo Assn, работают турки и с итальянским брендом спортивной одежды Lotto. Теперь же FLO будет отшивать и продукцию Reebok (обувь и спортивную одежду) для нескольких стран, в том числе, вероятно, и для России.

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