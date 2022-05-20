В PepsiCo рассказали о выводе новых напитков на российский рынок

PepsiCo изучает возможности для вывода на рынок новых напитков. Но это не будет заменой газировке, продажи которой компания приостановила ранее. Такой вывод можно сделать из ответа PepsiCo на запрос "РГ" о том, что заменит на рынке ушедшие Pepsi, Mirinda и 7Up.

Фото: ТАСС ТАСС

"В рамках обычного долгосрочного планирования местная команда изучает различные опции развития локального портфолио. Это не влияет на решение о приостановке продаж глобальных брендов напитков", - рассказали "РГ" в PepsiCo.

Ранее "Известия" писали, что компания заменит выпавшую газировку напитками под брендом "Русский дар". Как следует из информации на сайте PepsiCo, сейчас под этим брендом выпускается квас. Издание, ссылаясь на источники на продовольственном рынке, сообщило, что под этим же брендом в продаже в России уже в июне появятся лимонады со вкусом апельсина и лимона с лаймом по аналогии Mirinda и 7Up.

Между тем, как уже писала "РГ", свои альтернативы напиткам PepsiCo и Coca-Cola предложили российские производители. Так, о начале производства CoolCola, Fancy и Street (по аналогии с Coca-Cola, Fanta и Sprite) заявил Московский пиво-безалкогольный комбинат "Очаково". А лимонад "Черноголовка Кола" по 99 рублей за 0,5 литра уже анонсируется в скорой продаже на сайте KFC.