Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
41 минуту назад

Швейцарский страховой гигант объявил об уходе из России

Лера Букина

Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance продает свой российский бизнес и прекращает коммерческую деятельность в РФ. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Крупная швейцарская компания продаст свой бизнес в России
Фото: EPAEPA

«Страховая группа Zurich договорилась о продаже своего бизнеса в России одиннадцати членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России», - указано в сообщении.

В релизе также уточняется, что после продажи российского подразделения новые владельцы смогут сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка.

Zurich Insurance является швейцарской страховой компанией со штатом в 56 тысяч сотрудников. Она оказывает услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций. Ее деятельность охватывает более 210 стран и территорий.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

Ранее Forbes, ссылаясь на источники, сообщил, что одно из крупнейших международных кадровых агентств Kelly Services уходит с российского рынка и продает свой локальный бизнес. В пресс-службе компании сообщили, что компания объявляет о переводе своих локальных активов из международного в российское управление.

Компании,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители