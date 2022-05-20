Крупная швейцарская компания продаст свой бизнес в России

Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance продает свой российский бизнес и прекращает коммерческую деятельность в РФ. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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«Страховая группа Zurich договорилась о продаже своего бизнеса в России одиннадцати членам команды подразделения. Бизнес будет работать под другим брендом, а Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России», - указано в сообщении.

В релизе также уточняется, что после продажи российского подразделения новые владельцы смогут сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом и продолжить обслуживание российского рынка.

Zurich Insurance является швейцарской страховой компанией со штатом в 56 тысяч сотрудников. Она оказывает услуги для физических лиц, малого и среднего бизнеса, мультинациональных корпораций. Ее деятельность охватывает более 210 стран и территорий.